Alluvione in Emilia Romagna | un minuto di silenzio prima di Fiorentina-Inter | finale di Coppa Italia

Roma, 23 maggio 2023 Un peluche bianco lasciato su un muretto a Faeza, città dell'Romagna duramente colpita dall'. Ecco le immagini.Romagna, 23 maggio 2023 Proseguono i lavori per il ritorno alla normalità inRomagna dopo l'. Ecco la pulizia delle strade a Faenza.... quando Giorgia Meloni, dopo aver elencato per dieci minuti le varie misure contenute nel decreto appena varato dal Consiglio dei ministri per fronteggiare i danni causati dall'in...

Alluvione in Emilia-Romagna, Cdm ha approvato il decreto coi primi aiuti: ecco le misure Sky Tg24

Una seduta con la mente e il pensiero all'Emilia Romagna, quella che si è tenuta oggi nell'Aula del Consiglio regionale lombardo. Al fine di portare sostegno e aiuto alla popolazione e ai territori de ...