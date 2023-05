Alluvione in Emilia | in arrivo i primi 100 milioni per la fase uno

(Di martedì 23 maggio 2023) Il Governo al lavoro per un primo pacchetto di interventi per famiglie e imprese: dallo stop alle tasse, al rinvio dei processi. Qui tutte le ultime notizie.

Fango - riferisce l'ufficio stampa degli stessi attivisti - come quello che ha travolto l'- Romagna a seguito della devastante, a testimoniare in questo modo la vulnerabilità che ...Sono diversi i post che parlano proprio dell'in- Romagna, dove gli utenti spiegano che ci sono problemi ben più gravi di uno scambio di biglietti aerei. C'è poi chi tira in ballo il ...La Lucarelli sul suo profilo Instagram ha pubblicato una serie di video e di foto che testimoniano la morte di centinaia di animali annegati dopo la devastanteinRomagna . Ha ...

Un aiuto per l'Emilia-Romagna, al via la raccolta fondi per alluvione. Attivato un conto corrente per le donazioni Protezione Civile Emilia Romagna

"Propongo al governo di presentare tre provvedimenti, che noi siamo disposti a votare: tutti gli interventi di emergenza, sgravi e tutto ciò che è necessario in sostegno dell'Emilia Romagna. Poi il ...Per le risorse, il governo sta pensando a lotterie aggiuntive e al ricavato di auto sequestrate alla criminalità organizzata. Il numero dei comuni coinvolti dallo starto d'emergenza dovrebbe superare ...