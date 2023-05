Alluvione in Emilia | chi è l’eroe della foto diventata virale

(Di martedì 23 maggio 2023) Social. . Ormai sono giorni che il maltempo sta letteralmente mettendo in ginocchio l’Romagna: alluvioni, frane e pioggie persistenti sono questi i tre elementi con cui la popolazione lotta da giorni. Altre grande nemico è il fango che ha ricoperto ogni cosa e per togliere servono i cosidetti “angeli del fango”, volontari che senza sosta aiutano i meno fortunati a ripulire case, negozie e altri tipi di locali. In questi giorni stanno facendo il giro del web delledi un aiutante decisamente particolare: la disabilità a volte è solo un ostacolo mentale e Simone ne è la prova.Leggi anche:inRomagna, emergenza senza fine: cosa si rischia ora Leggi anche: Laura Pausini, la notizia è straziante: l’ha colpito anche lei Leggi anche: Alessandra Amoroso, il ...

Nell'ultimo anno gli incrementi maggiori sono avvenuti in Lombardia (con 883 ettari in più), Veneto (684 ettari),Romagna (658), Piemonte (630) e Puglia (499). E non è certo un caso che si ...Ore 10:45 - C'è attesa per il Consiglio dei ministri previsto per oggi alle 11 che dovrebbe varare le misure per i primi aiuti da destinare alle popolazioni colpite dall'inRomagna. ......qualcuno volesse ancora arrampicarsi sugli specchi nel tentativo di giustificare ciò che è accaduto in- Romagna con il surriscaldamento globale, a smentirlo sono le parole di chi l'...

Un aiuto per l'Emilia-Romagna, al via la raccolta fondi per alluvione. Attivato un conto corrente per le donazioni Protezione Civile Emilia Romagna

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, carabinieri e vigili urbani. "L'alluvione dell'Emilia Romagna era un disastro annunciato. Portiamo il fango della politica nel palazzo della politica", ..."L'alluvione dell'Emilia Romagna era un disastro annunciato. Portiamo il fango della politica nel palazzo della Politica", ha urlato una delle ragazze che ha dato vita all'azione. L'attivista, a seno ...