Alluvione | il Governo stanzia 2 mld Meloni | Cifra mai vista per un’emergenza Subito 3 mila € ai lavoratori autonomi

(Di martedì 23 maggio 2023) “Complessivamente questo primo provvedimento prevede unomento di oltre 2 miliardi di euro per le zone colpite dall’. Credo sia giusto ringraziare tuti i ministri”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgiadopo il Consiglio dei ministri, illustrando il decreto legge al tavolo con il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e le parti sociali della regione. “Ancora non siamo in grado di quantificare tutte le necessità e i danni – ha detto-, ma in passato interventi di emergenza e urgenza di 2 miliardi non si erano ancora visti”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, al termine del Cdm che ha varato il decreto sull’emergenza maltempo. “Ringrazio tutti i ministri per il loro lavoro svolto”, aggiunge. “Prevediamo una tantum fino a ...

...prevede uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro per le zone colpite dall'- ha ... Va dato atto a tutto ildi essersi dedicato all'emergenza con il massimo della concentrazione, ......ha previsto un contributo a fondo perduto per le imprese esportatrici danneggiate dall'a ...c'è bisogno di una norma perché su questo fa fede il protocollo di intesa che già esiste tra...... fa fede il protocollo d'intesa che esiste trae Abi in caso di eventi calamitosi. Per ...esteri ha previsto contributi a fondo perduto per le imprese esportatrici danneggiate dall', a ...

Alberta Ferretti: “In questo momento stiamo lavorando alla sfilata in un’atmosfera di grande tristezza per quello che sta accadendo intorno a noi” ...Roma, 22 mag. (Adnkronos) - Terminato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri, che ha dato il via libera al 'decreto Alluvioni'. Nel documento ...