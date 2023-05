Alluvione Emilia Romagna | via libera a decreto Meloni | Prime misure urgenti

(Di martedì 23 maggio 2023) Terminato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri, che ha dato il viaal 'Alluvioni'. Nel documento leper far fronte all'emergenza che ha messo in ginocchio l'...

Nelle zone più colpite dall'inRomagna servono elettricisti e idraulici che possano ripristinare gli impianti delle abitazioni e della attività commerciali allagate . Un appello lanciato dal Comune di Cesena , ...- L'autorità per la regolazione dell'energia (Area) ha sospeso il pagamento delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti per i residenti dei comuni dell'Romagna colpiti dall'. Il ..."Vorrei raccontare i provvedimenti licenziati, che offrono prime importanti risposte ai territori colpiti dall'inRomagna" ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al ...

Approvato il decreto maltempo per l'Emilia-Romagna, stanziati oltre due miliardi Agenzia ANSA

Dall'inizio dell'emergenza alluvioni, sono 6.262 gli interventi dei vigili del fuoco in campo in Emilia-Romagna ...Messa in sicurezza dell’offerta sanitaria ospedaliera e territoriale dell’Emilia Romagna, riconoscimento dei crediti formativi per gli operatori sanitari e agevolazioni per gli operatori ...