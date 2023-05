Alluvione Emilia-Romagna | trovata la 15esima vittima | il corpo è stato individuato nelle campagne di Belricetto di Lugo

Leggi su open.online

(Di martedì 23 maggio 2023) Èdai sommozzatori dei carabinieri,didiin provincia di Ravenna, ildelladelle alluvioni che nell’ultima settimana hanno colpito l’. Potrebbe trattarsi di un 68enne di Fusignano, disperso dal 17 maggio scorso. I vicini avevano raccontato di averlo visto scendere da un furgone ed essere poi trascinato dall’acqua, salita così tanto da sfiorare il tettuccio del mezzo. su Open Leggi anche: Emergenza, le liti interne ai Vigili del fuoco che hanno rallentato gli interventi Eventi estremi, Italia terza in Ue per numero di vittime e danni: «I soldi per ...