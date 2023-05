Alluvione Emilia-Romagna | trovata a Lugo la quindicesima vittima

Il governo mette subito due miliardi sul tavolo per i primi interventi inRomagna . Asticella molto al di sopra delle aspettative della vigilia per il decreto. Il primo step è l'estensione dello stato di emergenza per i comuni colpiti dalla seconda ondata ...Il governo mette subito due miliardi sul tavolo per i primi interventi inRomagna . Asticella molto al di sopra delle aspettative della vigilia per il decreto. Il primo step è l'estensione dello stato di emergenza per i comuni colpiti dalla seconda ondata ...... Laura Pausini ha già detto di sì Maltempo inRomagna : sale a 15 il numero delle vittime Sale così a quindici il numero delle vittime dell'inRomagna . Testimoni avevano ...

Approvato il decreto maltempo per l'Emilia-Romagna, stanziati oltre due miliardi - Politica Agenzia ANSA

È nella cifra che la premier Giorgia Meloni indica come dote per l’emergenza il senso di quanto e come sia diventato corposo il decreto per l’emergenza alluvione che il governo ha varato questa ...Danneggiati gli ingranaggi e le scorte di grano. "Un disastro Danni per milioni, speriamo negli aiuti del governo" ...