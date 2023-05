Alluvione Emilia-Romagna | oggi ancora allerta meteo Oggi il Cdm sugli aiuti DIRETTA

(Di martedì 23 maggio 2023) Sta lentamente migliorando la situazione, con l'acqua che si ritira in molti dei centri più colpiti. Ma sonotante le situazioni di difficoltà legate agli allagamenti. Per- anche se non sono previste piogge né innalzamenti dei livelli dei fiumi - è stata rinnovata l'rossa per criticità idraulica nella pianura bolognese, ravennate e forlivese. Attesa per decisioni del Cdm: in arrivo primo pacchetto di misure da 100 milioni con, tra l’altro, sospensione mutui e rateizzazione oneri fiscali

Il maltempo che ha devastato una vasta porzione di territorio dell'Romagna ha allentato la morsa. Lasciando dietro di sé, però, morti e danni per miliardi di ..., Gene Gnocchi in lacrime:......quella scelta dalla premier Giorgia Meloni durante la sua visita nelle zone colpite dall'. ... Leggi anche Emergenza, l'Italia affoga tra fango e burocrazia Ambientalismo ideologico ...(Foto Corriere Cesenate) Eccellenza, com'è ora la situazione e come sta la sua gente "In diocesi abbiamo purtroppo avuto tre vittime a causa dell': una coppia di anziani e un uomo. Per il ...

Un aiuto per l'Emilia-Romagna, al via la raccolta fondi per alluvione. Attivato un conto corrente per le donazioni Protezione Civile Emilia Romagna

Nuova azione degli attivisti di Ultima Generazione davanti al Senato. Gli eco-attivisti si sono versati addosso taniche di fango e hanno sparato ...A causa dell’alluvione che ha colpito e sta colpendo tutt’ora vaste zone di Emilia Romagna e Marche, Autostrade per l’Italia ha disposto la momentanea chiusura della A14 nelle tratte interessate… Legg ...