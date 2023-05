Alluvione Emilia-Romagna | oggi ancora allerta meteo Alle 11 il Cdm sugli aiuti DIRETTA

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 23 maggio 2023) Sta lentamente migliorando la situazione, con l'acqua che si ritira in molti dei centri più colpiti. Ma sonotante le situazioni di difficoltà legate agli allagamenti. Per- anche se non sono previste piogge né innalzamenti dei livelli dei fiumi - è stata rinnovata l'rossa per criticità idraulica nella pianura bolognese, ravennate e forlivese. Attesa per il Consiglio dei ministri: in arrivo primo pacchetto di misure da 100 milioni con, tra l’altro, sospensione mutui e rateizzazione oneri fiscali