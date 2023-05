Alluvione Emilia - Romagna | le prime misure del governo | in arrivo 300 milioni | Il viceministro Leo | nuove risorse da lotterie e auto all'

Ed allora capisco come il silenzio del Boss al concerto di Ferrara pochi giorni dopo l'... Gabriele Soliani ReggioRoccella e Giorgia Meloni hanno ripetuto fino alla noia che non è ...Iscriviti subito L'inRomagna: tutti gli aggiornamenti ChatGPT e non solo: tutto quello che devi sapere sull'intelligenza artificiale generativa Silo è una serie eccellente, ma ...Iscriviti subito L'inRomagna: tutti gli aggiornamenti ChatGPT e non solo: tutto quello che devi sapere sull'intelligenza artificiale generativa Silo è una serie eccellente, ma ...

Alluvione in Emilia-Romagna, in arrivo le prime misure del governo - Cronaca Agenzia ANSA

ci sono alcune cose che ritengo opportuno dirvi sull’alluvione in Romagna e su questo momento. Mi perdoneranno gli amici dell’Emilia o di altre regioni, fortunatamente non coinvolti direttamente in qu ...Alle 11 si riunirà il Consiglio dei ministri per approvare un intervento a sostegno dell’Emilia-Romagna, duramente colpita ...