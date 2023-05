Alluvione Emilia-Romagna | il sindaco di Conselice | “Dobbiamo convincere le persone ad andare nei bungalow” Allerta sanitaria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Serviranno ancora diversi giorni a liberare diverse abitazioni invase dall’acqua a, in provincia di Ravenna, dopo le esondazioni che hanno colpito l’. E per questo, dati anche i timori per i rischi igienico-sanitari legati alla stagnazione delle acque reflue, la sindaca Paola Pula ha dichiarato che l’intento del Comune è quello di “lea mettersi in un luogo sicuro e più vivibile, che potrebbe essere un camping o in dei”. “La situazione è molto critica, sostanzialmente non riusciamo a far defluire l’acqua perché c’è un delicatezza nel sistema idraulico che non ci consente di avviare dei pompaggi”, ha spiegato la prima cittadina che ha poi rinnovato “l’invito” ad abbandonare le proprie case “anche per ragioni d’igiene, perché ...