Alluvione Emilia Romagna | idrovore giganti da Slovacchia e Slovenia al posto delle auto di Formula 1 a Imola | «Asciugheremo Ravenna»

Maxi idrovore al lavoro senza sosta per ripulire le strade invase da acqua e fango, sono 6.262 gli interventi fatti da inizio emergenza dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco inRomagna: 1.256 a Bologna, 2.680 a Ravenna, 1.955 a Forlì Cesena, 371 a Rimini.854 i vigili del fuoco, con circa 300 mezzio sono impegnati nelle operazioni di soccorso: 218 sono al lavoro nella ...L'inRomagna ha lasciato pesanti strascichi e moltissimi danni. Il maltempo che ha caratterizzato gli ultimi 10 giorni dovrebbe allontanarsi definitivamente per lasciare spazio al sole ...in- Romagna, voli alle stelle. L'emergenza in- Romagna ha creato un effetto domino che ha portato i prezzi di molti voli a schizzare alle stelle . Nel mirino soprattutto le ...

Un aiuto per l'Emilia-Romagna, al via la raccolta fondi per alluvione. Attivato un conto corrente per le donazioni Protezione Civile Emilia Romagna

Migliora lentamente la situazione in Emilia-Romagna dopo l'alluvione dei giorni scorsi. Il tempo sta migliorando e i fiumi fortunatamente stanno tendendo ...Alluvione in Emilia Romagna: quali sono gli aiuti approvati dal Governo Stop alle bollette, ai mutui e alle scadenze fiscali: tutte le agevolazioni.