(Di martedì 23 maggio 2023) (Adnkronos) –in, giornata di24 maggio 2023. Sale a 15, intanto, il numero delle vittime. L’ultima ritrovata oggi nelle acque nella zona di Belricetto a Lugo nel ravennate. Il corpo, a quanto si apprende, sarebbe stato individuato dai soccorritori subacquei di Genova e Pescara. Per fronteggiare la situazione attuale il Consiglio dei ministri ha varato il ‘decreto Alluvioni’, un provvedimento da 2con misure e risorse per far fronte all’emergenza che ha messo in ginocchio l’con misure che vanno dalle tasse alle bollette, dalla cassa integrazione al fondo per le imprese. “Primi interventi che consideriamo urgenti” spiega il presidente del Consiglio Giorgia ...

AGI/Vista - Un peluche bianco lasciato su un muretto a Faeza, città dell'Romagna duramente colpita dall'. Ecco le immagini.inRomagna, giornata di lutto nazionale mercoledì 24 maggio 2023. Sale a 15, intanto, il numero delle vittime. L'ultima ritrovata oggi nelle acque nella zona di Belricetto a Lugo nel ...... quando Giorgia Meloni, dopo aver elencato per dieci minuti le varie misure contenute nel decreto appena varato dal Consiglio dei ministri per fronteggiare i danni causati dallalluvione in...

Alluvione Emilia Romagna, governo stanzia 2 miliardi. Mercoledì lutto nazionale Adnkronos

Spunta anche un bonus per auto e furgoni tra le misure di sostegno per gli abitanti delle zone interessate dall ’alluvione dell’Emilia-Romagna . Una bozza della misura… Leggi ...Sono in corso le operazioni di recupero e identificazione, da parte dei sommozzatori dei carabinieri, di un cadavere ritrovato nel pomeriggio nelle campagne di Belricetto di Lugo, nel Ravennate.