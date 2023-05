Alluvione Emilia Romagna | “estrazioni straordinarie Superenalotto per emergenza”

(Di martedì 23 maggio 2023) (Adnkronos) – Nel dl Alluvioni con le misure didopo l’ondata di maltempo in, “abbiamo autorizzatodel Lotto e delinteramente dedicate all’”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Cdm che ha approvato le misure, nella riunione con il governatore dell’Stefano Bonaccini. “Ci sono alcune proposte formulate dal Ministero dell’Economia, come la vendita dei mezzi confiscati dall’Agenzia delle dogane, con proventi destinati a questo fine”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Rinvio al 30 settembre 2023 del termine di pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza il 30 aprile e il 31 maggio. L'ha stabilito, con una apposita delibera, la Giunta regionale dell'Emilia-Ro ...La premier Meloni: «Stanziati oltre 2 miliardi di euro per le zone colpite dall'alluvione». Sospesi i termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino 31 agosto. Cassa integrazione in dero ...