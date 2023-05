Alluvione Emilia - Romagna e Marche | sospensione pagamenti e scadenze almeno fino al 30 ottobre

Nell'ultimo anno gli incrementi maggiori sono avvenuti in Lombardia (con 883 ettari in più), Veneto (684 ettari),Romagna (658), Piemonte (630) e Puglia (499). E non è certo un caso che si ...Ore 10:45 - C'è attesa per il Consiglio dei ministri previsto per oggi alle 11 che dovrebbe varare le misure per i primi aiuti da destinare alle popolazioni colpite dall'inRomagna. ......qualcuno volesse ancora arrampicarsi sugli specchi nel tentativo di giustificare ciò che è accaduto in- Romagna con il surriscaldamento globale, a smentirlo sono le parole di chi l'...

Un aiuto per l'Emilia-Romagna, al via la raccolta fondi per alluvione. Attivato un conto corrente per le donazioni Protezione Civile Emilia Romagna

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, carabinieri e vigili urbani. "L'alluvione dell'Emilia Romagna era un disastro annunciato. Portiamo il fango della politica nel palazzo della politica", ..."L'alluvione dell'Emilia Romagna era un disastro annunciato. Portiamo il fango della politica nel palazzo della Politica", ha urlato una delle ragazze che ha dato vita all'azione. L'attivista, a seno ...