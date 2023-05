Alluvione Emilia-Romagna | ancora allerta Cdm approva decreto con aiuti DIRETTA

(Di martedì 23 maggio 2023) Sta migliorando la situazione, con l'acqua che si ritira in molti dei centri più colpiti. Ma sonotante le situazioni di difficoltà legate agli allagamenti. Per oggi - anche se non sono previste piogge né innalzamenti dei livelli dei fiumi - è stata rinnovata l'rossa per criticità idraulica nella pianura bolognese, ravennate e forlivese. Cdmmaltempo, con misure pere Marche: un primo pacchetto da 100 mln con, tra l’altro, sospensione mutui e rateizzazione oneri fiscali

Concluso il Consiglio dei Ministri per discutere degli aiuti e degli interventi a favore dei territori devastati dall'che, nei giorni scorsi, ha colpito l'- Romagna . Le stime ufficiose parlano di almeno cinque miliardi di danni , forse sei. L'idea del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , è ...Nelle prime ore della mattina sono tornate pienamente percorribili tutte le corsie dei 200 chilometri della rete gestita da Autostrade per l'Italia inRomagna , colpiti dalle alluvioni dovute all'emergenza maltempo. Un corteo di auto ha riaperto al traffico all'alba di oggi anche le tre corsie della A14 tra Faenza e Forlì , grazie all'...La Coldiretti invita alla massima prudenza gli agricoltori e chiede l'assistenza dei militari, delle forze dell'ordine e della protezione ...

Un aiuto per l'Emilia-Romagna, al via la raccolta fondi per alluvione. Attivato un conto corrente per le donazioni Protezione Civile Emilia Romagna

La Banca di Piacenza ha aperto presso lo sportello della Sede centrale di via Mazzini un conto corrente per raccogliere fondi in favore delle popolazioni colpite dalla terribile alluvione dei giorni ...Allerta rossa anche per oggi in Emilia Romagna colpita da pioggia, esondazioni, fango e frane. L'acqua lentamente si ritira da Faenza, Forlì, Cesena e dagli altri luoghi più… Leggi ...