Alluvione | Coldiretti | chiediamo commissario che conosca territorio

(Di martedì 23 maggio 2023) "Due miliardi stanziati per questa emergenza sono nel complesso una quantità di denaro importante, circa un miliardo al tema lavoro, per il mondo dell'agricoltura sono circa 175 milioni. Ma in ...

Lo ha detto Nicola Bertinelli, presidente diEmilia Romagna e vicepresidente nazionale, dopo l'incontro con il governo sull'emergenza."Credo che il commissario straordinario ...100 mln per indennizzi ad aziende agricole E dal primo monitoraggio dellaEmilia Romagna sugli effetti del maltempo, l'delle ultime settimane ha messo in ginocchio il settore ...I danni dell'che ha distrutto i prodotti di stagione come pere, mele, susine, kiwi e ... In Romagna, infatti, datiindicano che si produce più del 20% delle albicocche italiane e ...

Alluvione in Romagna, Coldiretti: "Da estirpare 10 milioni di alberi da frutto" TGCOM

