Alluvione | aiuti per 2 miliardi | stop a tasse | indennità per gli autonomi Tutte le misure  Trovato un altro corpo | le vittime sono 15

(TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti PoliticaEmilia - Romagna, Cdm varadi 2 miliardi. Ecco le misure Il Consiglio dei ministri ha approvato ......di far ripartire l'economia nelle zone dell'Emilia Romagna colpite dagli effetti dell'. ... le rate dei mutui m,a soprattutto vengono messi in campo 3mila euro diai lavoratori autonomi, ......dal versamento di tasse e contributi universitari per gli studenti interessati dall'; l'... Glisono concessi a complemento dei risarcimenti del "Fondo Agricat". Si prevede la possibilità ...

Un aiuto per l'Emilia-Romagna, al via la raccolta fondi per alluvione. Attivato un conto corrente per le donazioni Protezione Civile Emilia Romagna

(Adnkronos) – Alluvione in Emilia Romagna, giornata di lutto nazionale mercoledì 24 maggio 2023. Sale a 15, intanto, il numero delle vittime. L’ultima ritrovata oggi nelle acque nella zona di Belricet ...Danneggiati gli ingranaggi e le scorte di grano. "Un disastro Danni per milioni, speriamo negli aiuti del governo" ...