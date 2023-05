All’Essenza del gusto Con una pregiata miscela di caffè in un formato speciale

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 maggio 2023) Viviamo nell’era della distrazione, si sa. Continui e variegati stimoli richiamano costantemente la nostra attenzione senza mai davvero catturarla. Gli occhi sono attratti da immagini che scorrono, le orecchie riempite di suoni e parole che gorgogliano quasi come indistinto sottofondo. Il lato positivo di questa sovra stimolazione è costituito dalle molteplici possibilità di conoscere e imparare cose nuove. Il lato negativo, speculare e contrario, è il rischio di perderne l’essenza, di limitarci alla mancanza di approfondimento e a una conoscenza superficiale. Per questo è fondamentale ricordarsi di rallentare, fermarsi laddove qualcosa ci interessa davvero. Andare a fondo. Scoprire quell’essenza delle cose che le individua e le definisce, e non buttare solo sguardi veloci e passare oltre. In questo strambo maggio che non vuole finire – o forse è un giugno che non vuole iniziare, a ...