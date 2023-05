Allegri sta perdendo | nemmeno il contratto lo rende intoccabile | la Juve riflette su Tudor | Palladino e non solo

(Di martedì 23 maggio 2023) Domenica, Max: “Ho un, resto al 100%. Ma è la scelta che riguarda me, non decido per gli altri”. Lunedì,...

di recente ha parlato di 'mancanza d'esperienza nella rosa', ma a tradire sono stati - e ... Di Maria è un campione del mondo chea guardare, Alex Sandro un milionario che gioca a un livello ...23 Tira aria di rivoluzione alla Juve. Ancora una volta. Con la consapevolezza che siconsolidando di almeno una, se non due, stagioni senza Champions e le altre competizioni europee, tanti giocatori sembrano a loro volta prossimi al passo d'addio. Tra chi è già in scadenza di ...Cesare proprio non ci: "Tu se veramente ci tenevi come l'Avvocato alla Juve, non la distruggevi in così poco tempo". Juve, i tifosi rimpiangono l'Avvocato. Anche Max ricorda il passato: "...

Allegri sta perdendo: nemmeno il contratto lo rende intoccabile. E la ... Calciomercato.com

Domenica, Max Allegri: “Ho un contratto, resto al 100%. Ma è la scelta che riguarda me, non decido per gli altri”. Lunedì, Francesco Calvo: “C’è fiducia incondizionata. Noi stiamo costruendo il futuro ...L’ex difensore Lele Adani critica duramente Massimiliano Allegri dopo la pesante sconfitta della Juventus sul campo dell’Empoli ...