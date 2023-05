Allegri | le cinque sconfitte stagionali più pesanti | zero giustificazioni

(Di martedì 23 maggio 2023) La sconfitta in casa dell’Empoli è stata l’ennesima grande delusione di una stagione dovenon ha nessuna giustificazione. Un quattro a uno pesante, difficile da commentare e che in pochi si sarebbero aspettati; la Juventus cade ad Empoli e lo fa senza mezzi termini.(LaPresse)La penalizzazione subita (a pochi minuti dal fischio d’inizio è arrivata la sentenza del meno dieci in classifica) non può rappresentare l’unica giustificazione per i bianconeri all’interno di una partita dominata dall’Empoli. Non è la prima volta in stagione che la Juve subisce una sconfitta pesante e questo è sintomatico delle difficoltà avute dai ragazzi diin questa stagione. Il tecnico ha veramente pocheper come sono andate le cose perché dalla sua squadra era lecito aspettarsi di più specialmente ...

I bianconeri sono ora settimi in classifica, apunti dal quarto posto occupato dal Milan. Se la squadra diavesse vinto contro l'Empoli, la qualificazione in Champions sarebbe dipesa ...... che sta monitorando la situazione, a decidere di escludere la squadra didalle coppe per ... porteremmosquadre nella prossima Champions League e in più due squadre alla prossima Europa ......a non avere idee non sa più affrontare l'emergenza e l'affronta utilizzando in contemporaneaattaccanti come un qualsiasi dilettante di bordo campo, nei campi di periferia, farebbe.ha ...

Serie A: Empoli-Juventus 4-1, per i bianconeri la Champions è un miraggio - Sportmediaset Sport Mediaset

In un solo giorno la qualificazione della Juventus alla prossima Champions League ha trovato due grossi ostacoli: la nuova penalizzazione di 10 punti in classifica e la netta sconfitta a Empoli. I bia ...Lo sfogo di Allegri dopo il tracollo di Empoli è il segno tangibile di come la partita giocata ormai da mesi tra campo e giustizia sportiva abbia ...