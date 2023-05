Alis | Grimaldi | Trasporto sostenibile | grazie all’intermodalità quest’anno 5 | 4 mln di tonnellate di Co2 in meno

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 maggio 2023) “L’unica e più competitiva alternativa diè l’intermodalità marittima e ferroviaria. Investire in intermodalità significa credere nella transizione green della logistica.all’utilizzo del mare e del ferro i nostri soci sottrarranno 6 milioni di camion dalle autostrade, pari a 143 milioni diindi merci nelle arterie stradali, abbattendo oltre 5,4 milioni didi Co2”. Così il presidente dell’, Guido, in apertura dell’evento “Un caffè a Villa Borghese, per lo sviluppo di un’Italia”, organizzato dall’. “Serve favorire un confronto pubblico-privato su punti di forza e istanze del nostro settore. Speriamo di contare su strumenti virtuosi ...