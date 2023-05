Alfredo Morvillo diserta la commemorazione di Capaci La sorella di Falcone | «Basta con l’antimafia di carriere e passerelle»

Leggi su open.online

(Di martedì 23 maggio 2023), magistrato in pensione e fratello di Francesca, non andrà alladella strage diin programma davanti all’aula bunker di Palermo. E non ci sarà perché quella Palermo che «non tifa per», che non isola chi con la mafia e i suoi ambienti ha avuto a che fare, che «non tralascia occasione per propagandare la convivenza politico-sociale con ambienti notoriamente in odore di mafia» non avrà invece pudore nel presentarsi, come ha scritto in un intervento su Repubblica domenica scorsa. Per«non si può ritenere che la mafia costituisca solo un problema di repressione. Ma è altresì un modello culturale, è un modo di vivere». Dirannoalleanche associazioni e sindacati studenteschi. ...