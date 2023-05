Alessio Boni inaugura la prossima Stagione dei Teatri

(Di martedì 23 maggio 2023) Bergamo. La Fondazione Teatro Donizetti, con Comune di Bergamo, presenta ladi Prosa e Altri Percorsi con la sezione Storia, Teatro e Società, asse portante delladeiil cui cartellone completo include anche Operetta e Opera&Concerti, oltre a numerosi progetti formativi in via di definizione. Una ricca programmazione che va da dicembre 2023 a maggio 2024 e che saràta il 12 dicembre dalla prima nazionale dello spettacolo Iliade. “Il gioco degli dèi” con. Nadia Ghisalberti, assessore alla cultura del Comune di Bergamo, afferma: «L’Amministrazione Comunale di Bergamo è lieta di condividere l’entusiasmo per come il pubblico ha accolto le ultime passate stagioni di Prosa e Altri Percorsi: dopo i due anni di ...

E quest'ultimo ben presto sarà di nuovo su Rai1 nella nuova serie 'La lunga notte' accanto adNel 2002 recita nel film drammatico per la tv L'altra donna (2002), diretta da Anna Negri, al fianco di. Per Ma che colpa abbiamo noi (2003), Carlo Verdone le affida il personaggio di ...Sono trascorsi tanti anni, oraè sposato, è padre ed è felice . Ma una storia sentimentale del passato lo ha messo davvero in crisi facendolo soffrire come capita a tante persone che non ...

Donizetti, la nuova stagione sarà inaugurata da Alessio Boni con l ... L'Eco di Bergamo

IL PROGRAMMA. Sarà una coproduzione della Fondazione Donizetti ad aprire, il prossimo 12 dicembre, la nuova stagione dei Teatri. Protagonista sarà il noto attore bergamasco. La Fondazione Teatro Doniz ...Passione e musica: Alessio Boni narra la storia d'amore di Verdi e Strepponi "La Traviata sono io" è il recital scritto da Filippo Arriva, diretto e recitato da Boni al Teatro Bellini. Il dialogo tra ...