Alessandro Cecchi Paone | «Ecco dove ho fatto l' amore con Simone all' Isola»

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 23 maggio 2023) Un malore ha costrettoAntolini a ritirarsi dall'dei Famosi e, a quel punto, ancheha deciso di tornare in Italia e abbandonare il gioco. Sono più forti di prima e adesso la coppia progetta il futuro insieme. L'esperienza al reality show ha temprato la loro relazione; il loro era un grandeche ribolliva e oggi hanno trovato una stabilità dopo tredici mesi insieme. In una intervista rilasciata al settimanale NuovoTv, il divulgatore scientifico ha confessato: "All'dei Famosi ho capito cheè perfetto per me. Ci diremo 'sì'".pronto a sposareAntolini e ad adottare la figlia Melissa L'ex concorrente ...