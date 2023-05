Albino Ruberti | il ritorno dopo il video choc | Gualtieri lo indica come vice presidente di Acea

torna in campo . L'ex capo di gabinetto del sindaco Roberto Gualtieri è il nuovo vice presidente di Acea Ato2, la società operativa del Gruppo Acea che gestisce il servizio idrico ...È finito l'esilio politico - amministrativo per. Il dirigente Pd ed ex capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri , dimessosi la scorsa estate dopo essere stato ripreso in un video in cui minacciava di morte ignoti ...Ecco il grande ritorno di. A nove mesi dalle dimissioni, l'ex capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri è stato indicato dalla Città metropolitana come vicepresidente ...

Il ritorno di Albino Ruberti dopo il video della lite: Gualtieri lo mette al vertice della società idrica di … Repubblica Roma

L'ex capo di gabinetto di Gualtieri, protagonista di una lite a Frosinone la scorsa estate, è stato nominato vicepresidente di Acea Ato 2 su indicazione del Campidoglio ...Il deputato del Pd è la figura più influente al Campidoglio. Il primo cittadino Gualtieri si rivolge a lui per i dossier più scottanti: tra i due c’è un rapporto di vecchia data. Ma il diretto interes ...