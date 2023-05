Alberto Genovese può uscire dal carcere | ok della Procura di Milano all' affidamento in comunità

20.10 Pg:può uscire dal carcere La Procura generale di Milano ha dato parere favorevole all'affidamento terapeutico in una comunità,presentata dalla difesa di,l'ex imprenditore del web già condannato in via definitiva a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni, per due casi di violenza sessuale su due modelle stordite con drogaè tornato in ...Perè iniziato il potenziale conto alla rovescia per la fine della detenzione in carcere , iniziata lo scorso 13 febbraio. Nonostante sia stato condannato in via definitiva a 6 anni, 11 ...è stato condannato in via definitiva a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni di carcere per due episodi di violenza sessuale . Adesso la Procura generale di Milano ha dato il via libera alla ...

"Alberto Genovese può uscire dal carcere": ok Procura di Milano TGCOM

La richiesta della procura: Alberto Genovese lasci il carcere per essere trasferito agli arresti domiciliari in una struttura di recupero ...Per Alberto Genovese è iniziato il potenziale conto alla rovescia per la fine della detenzione in carcere, iniziata lo scorso 13 febbraio. Nonostante sia stato condannato in via definitiva a 6 anni, 1 ...