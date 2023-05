Alberto Genovese può uscire dal carcere dopo la condanna per abusi sessuali

(Di martedì 23 maggio 2023)puòdal. La Procura generale di Milano ha dato parere favorevole all'istanza di affidamento terapeutico in una comunità presentata dalla difesa dell'ex imprenditore del web, giàto in via definitiva a 6 anni 11 mesi e 10 giorni, per due casi di violenza...

La Procura generale di Milano ha dato parere favorevole all'istanza di affidamento terapeutico in una comunità presentata dalla difesa di, l'ex imprenditore del web già condannato in via definitiva a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni, per due casi di violenza sessuale su due modelle stordite con mix di droghe, che è tornato ...Secondo la Procura generale,può uscire dal carcere. È stato infatti dato parere favorevole all'istanza avanzata dai legali dell'imprenditore per l'affidamento terapeutico in una comunità.è stato ...può uscire dal carcere'. Così la Procura Generale di Milano Secondo quanto riferisce l'ANSA, la Procura generale di Milano ha dato parere favorevole all'istanza di affidamento ...

Procura generale, 'Alberto Genovese può uscire dal carcere' Agenzia ANSA

Per Alberto Genovese è iniziato il potenziale conto alla rovescia per la fine della detenzione in carcere, iniziata lo scorso 13 febbraio. Nonostante sia stato condannato in via definitiva a 6 anni, 1 ...L'istanza è stata presentata dalla difesa dell'ex imprenditore del web, che era tornato in cella il 13 febbraio. I giudici decideranno nei prossimi giorni ...