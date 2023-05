Alberto Genovese potrebbe uscire dal carcere per l’affidamento ai servizi sociali

(Di martedì 23 maggio 2023) Parere favorevole del sostituto procuratore generale Giuseppe De Benedettodal, l’imprenditore digitale condannato a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per due casi di violenza sessuale e detenzione e cessione di stupefacenti. La sua difesa oggi, davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, ha chiesto infatti la misura alternativa delterapeutico, ottenendo il parere favorevole del sostituto procuratore generale, Giuseppe De Benedetto., attualmente detenuto neldi Bollate, era stato arrestato nel novembre 2020. Rimasto a San Vittore fino a luglio 2021, quando era stato trasferito ai domiciliari in una comunità terapeutica per disintossicarsi, era rientrato in...

"Alberto Genovese può uscire dal carcere": ok della Procura di Milano all'affidamento in comunità TGCOM

