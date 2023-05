(Di martedì 23 maggio 2023) Seiche hanno tanto in comune. «Con il loro impegno, la qualità del loro lavoro e la costanza che hanno dimostrato nelle loro vite sonoche fungono da esempio per tutti, per le, per gli uomini e per le nuove generazioni». Così Cristina Del Bono, amministratore delegato Cristalfarma, ha introdotto le protagoniste deiAwards, il riconoscimento che la casa di cosmeceutica ha inaugurato lo scorso anno per celebrare l’empowerment femminile e al contempo sostenere la Casa di accoglienza delleMaltrattate di Milano (CADMI), primo centro antiviolenza nato in Italia nel 1986. ...

... l'attrice spagnola ha indossato un blazer in cady di seta over con pantalone ricamato all over con nastri intrecciati, cristalli e piume degradè sul fondo di. Sul red carpet di ..."Mai pensato di rinunciare a Wellness, sfilata die Vasco Rossi". Il sindaco Jamil Sadegholvaad non dimentica le persone ancora nel fango, ma "svolgere gli eventi è il modo migliore per ripartire, andare avanti, aiutare la nostra ...... moda, casa, cucina e tempo libero Scopri di più Giorgetti (Msgm):"Conseguenze della crisi climatica" Sono molte le case di moda che hanno sede in Emilia Romagna: dal Gruppo Aeffe (, ...

Alberta Ferretti e le altre donne #ProudToBeGiovina: premiate 6 figure eccellenti Io Donna

Si sono tenuti ieri a Milano i #ProudToBeGiovina Awards di Cristalfarma, un momento per celebrare le donne e supportare il CADMI ...Per il secondo red carpet invece si sono ‘scambiate': Carolina in rosso, con un lungo abito di Alberta Ferretti stretto in vita da piccole cinghie, mentre la sorella ha puntato ancora una volta ...