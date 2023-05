Albano Carrisi genitori | chi era il padre e la madre del cantante? Tutto sulle sue origini

, meglio conosciuto come Al Bano, è nato a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, il 20 maggio 1943. Per celebrare i suoi 80 anni ha tenuto un concerto speciale nella prestigiosa ...Duro e commovente sfogo quello di Al Bano . Il cantante di Cellino San Marco è tornato a parlare della scomparsa della figlia Ylenia. Questa volta, però, aggiungendo qualche dettaglio. In particolare sull'ex moglie Romina Power . Lei è convinta che la figlia sia ancora viva. 'Ho sofferto solo io, per Romina è viva', ha ...Successo musicale di Al Bano Storia d'amore con Romina Power Perdita della figlia YleniaMenzione della malattia di Al Bano, psoriasi causata dallo stress

Albano Carrisi: “Il divorzio da Romina Power mi ha svenato. E l’amore con Loredana Lecciso…& OGGI

Al Bano festeggia i suoi 80 anni con un concerto celebrativo ricco di ospiti: stasera su Canale 5 arriva lo speciale Al Bano 4 volte 20 all'Arena di Verona