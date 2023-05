Albano Carrisi è malato | purtroppo colpisce proprio la sua pelle | è incurabile | Non c’è nulla da fare

(Di martedì 23 maggio 2023)ha ammesso di soffrire di una terribile malattia, che ad oggi è sotto controllo, marisulta. Il successo senza tempo di Al Bano rimane nella mente e nel cuore delle generazioni che hanno vissuto la carriera musicale, ma anche le vicende dello stesso. L’artista ha venduto oltre 25 milioni di dischi nel mondo, vincendo 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino. La sua fama tuttavia, è dovuta anche alla storia con Romina Power, la coppia che ha fatto emozionare milioni di fan con il loro amore; una fiaba che si è successivamente trasformata in un incubo, che ha segnato per sempre la vita di Romina e Al Bano, che nel 1994 subiscono la perdita della loro figlia. Da quel lontano capodanno che annunciava l’inizio del nuovo anno, Yleniascomparve nel ...

vive nella sua adorata Puglia, in una villa immersa nel verde: ecco dove abita l'ex marito di Romina Power., meglio conosciuto come Al Bano, è nato a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, il 20 maggio 1943. Per celebrare i suoi 80 anni ha tenuto un concerto speciale nella prestigiosa ...Duro e commovente sfogo quello di Al Bano . Il cantante di Cellino San Marco è tornato a parlare della scomparsa della figlia Ylenia. Questa volta, però, aggiungendo qualche dettaglio. In particolare sull'ex moglie Romina Power . Lei è convinta che la figlia sia ancora viva. 'Ho sofferto solo io, per Romina è viva', ha ...

Albano Carrisi: “Il divorzio da Romina Power mi ha svenato. E l’amore con Loredana Lecciso…& OGGI

Albano Carrisi, in arte Al Bano, ha compiuto 80 anni il 20 maggio e tra le centinaia di messaggi di auguri c'è stata anche una pesantissima accusa da… Leggi ...Era assente ad "Al Bano - 4 di 20". Al Bano ha festeggiato 80 anni e lo ha fatto circondato da (quasi) tutta la famiglia con un grande concerto all’Arena di Verona, ricco ...