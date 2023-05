ALBANO 4 VOLTE 20 | PARATA DI STELLE SU CANALE 5 PER GLI 80 ANNI DEL LEONE DI CELLINO

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 23 maggio 2023) Martedì 23 maggio in prima serata su5 arriva “Al Bano 420”, un evento straordinario per festeggiare gli 80dell’amatissimo cantautore pugliese. Sul palco dell’Arena di Verona insieme a lui ci saranno tanti grandi ospiti e amici che hanno condiviso importanti stralci della sua storia, sin dagli esordi: GiMorandi, Renato Zero – che, per l’occasione, farà anche un regalo speciale ad Al Bano – Umberto Tozzi, I Ricchi e Poveri, Arisa e Iva Zanicchi. Al suo fianco anche Romina Power per celebrare l’unicità del sodalizio artistico che appartiene al vissuto e all’immaginario collettivo. Per festeggiare un traguardo così importante, non mancheranno, per la prima volta tutti insieme i figli: Yari, Cristél, Romina, Jasmine eJr. Accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro ...