Al via il congresso degli oculisti Soi | parola d' ordine informare

E daldi Roma, gli specialisti SOI rinnoveranno l'appello alle Istituzioni ma anche ai medici."Alle Istituzioni - interviene Piovella - chiediamo di uscire da questa ghettizzazione dell'...Ilha approvato l'ultima volta il pacchetto finale per l'Ucraina nel dicembre 2022, per ... Pochi giorni prima, Washington ha dato agli alleati illibera per trasferire i jet F - 16 ......di quella ragione politica e storica che aveva accompagnato lo sviluppo del PCI daldi ... per scelta del PCI, quella prospettiva e la disgregazione del partito ha aperto laal ...

Salute: al via il Congresso della Società italiana di ... Tiscali Notizie

Roma, 23 mag. (askanews) - Apre le porte dal 25 al 27 maggio a Roma il 20esimo Congresso Internazionale della Società Italiana di Oftalmologia - Soi, con la parola d'ordine che quest'anno è ...Si svolgerà ad Aversa sabato, 27 maggio, nella sala convegni dell’Associazione culturale “Amici di San Francesco”, sita in Piazza Don Giuseppe Diana, la prima edizione dell’incontro scientifico intito ...