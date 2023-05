ha sbloccato la gara su rigore, poi è stato il brasiliano Talisca a chiudere definitivamente i conti. Per l'Al -due vittorie esterne e un pareggio interno nelle ultime tre partite, ...Pronostici altre partite In Arabia Saudita l'Aldi Cristianoè ancora in lotta per la vittoria del campionato, ma al primo posto c'è l'Al Ittihad che ha tre punti di vantaggio in ...In realtà, il contratto con l'Al -vale 75 milioni a stagione (che diventano 200 milioni considerando bonus, benefit e diritti di immagine) fino al 2025, mane riceverà altrettanti per ...

Al Nassr, Ronaldo vuole tornare in Europa: due destinazioni Calciomercato.com

Cristiano Ronaldo non resite più e vuole lasciare l’Al-Nassr. Questo il titolo di Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo, che descrive la situazione di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita a distanza di ...Scopri dove vedere in diretta la partita Al Nassr-Al Shabab, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...