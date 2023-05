Al Minzoni la tappa del premio Nazionale “19 luglio 1992 | Terra Viva | dalla parte della legalità”

... altrasignificativa: la commemorazione dei caduti della strage di Capaci e contestualmente la celebrazione della Giornata Nazionale della Legalità a Giugliano presso l ' Istitutocon ...... come di consueto, le vie Cavour e Donsaranno riservate a benessere, cura del corpo e ... ripercorre l'anello verde che da Santarcangelo arriva a Camerano con unaai vigneti di Case ...... come di consueto, le vie Cavour e Donsaranno riservate a benessere, cura del corpo e ... ripercorre l'anello verde che da Santarcangelo arriva a Camerano con unaai vigneti di Case ...

A Quarto la prima tappa del Premio Nazionale “19 luglio 1992, Terra Viva dalla parte della Legalità” laProvinciaOnline.info

Domani appuntamento dalle 8 alle 10.30 al distretto in via Don Minzoni. Venerdì l’incontro a Confesercenti, nel pomeriggio al Centro anziani "Pace".GROSSETO - Nuova tappa, lunedì 22 maggio, dalle 8 alle 10.30, al distretto socio sanitario di via Don Minzoni a Grosseto per lo sportello informativo ...