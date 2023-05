Al Ceppo – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 maggio 2023) AlVia Panama, 2 – 00197Tel. 06/8419696 Sito Internet: www.ristoranteal.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 18/28€, primi 21/22€, secondi 24/33€, dolci 13€ Chiusura: Lunedì a pranzo OFFERTA Alsi conferma un valido indirizzo in zona Parioli, adatto sia a una cena in famiglia che a un pranzo di lavoro. L’avvio della nostra cena è subito stato positivo grazie alla bontà dei totanetti, appetitosi e teneri, insaporiti da una dadolata di pomodorini e crumble di pane soffritto, conditi con olio al basilico. Discreti entrambi i piatti a base di pesce provati in seguito: un’insalata tiepida di spaghettoni spezzettati con spada e menta, dal sapore (fin troppo) delicato del pesce che comunque ben si sposava all’afresco della menta, e una ricciola (dalle ...