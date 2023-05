Al Bano e Loredana Lecciso stanno ancora insieme? Stasera lo show su Canale 5

(Di martedì 23 maggio 2023) In tanti si chiedono se Alstiano. La coppia che ha una relazione, ormai, di lunga data, potrebbe star attraversando un periodo difficile. Per qualcuno si sarebbero, addirittura lasciati. Ma allora dove sta la verità? Il cantante e lagirl? I due pur avendo avuto due figli non si sono mai sposati I due nei tanti anni di convivenza hanno avuto anche due figli, Jasmine e AlJunior, ma non si sarebbero mai sposati. Una decisione quest’ultima, nella quale sembra entri anche Romina Power, con la quale il cantante è stato sposato a lungo, fino a quando, a causa della scomparsa della loro figlia più grande Ylenia, la crisi ha portato alla rottura. Eppure, a ...

AlLecciso ci aprono le porte di casa (e del loro cuore): 'I nostri 21 anni d'amore' - guarda'Ne ho lasciate due in bianco, una per Romina e l'altra per. Era la mia risposta al gossip,... Perché Alda cinquant'anni fa sempre notizia 'Me lo chiedo spesso anch'io. Non lo so. Sarà ...La sua vita è poi ripartita al fianco diLecciso , dalla quale ha avuto Jasmine e AlJr , ma la musica è sempre stata al centro di tutto. L'unica che è stata capace di portarlo oltre il ...

Un caffè con...Franco Oppini - I fatti vostri 22/05/2023 YouTube

Ancora una volta Romina Power è accanto ad Al Bano per la festa del suo compleanno, ed ecco cosa fa Loredana Lecciso ...Il cantante di Cellino San Marco torna a parlare del suo compleanno. Anche della sua vita turbolenta, soprattutto per le vicende di cuore. E racconta il divorzio dalla moglie (difesa da una super matr ...