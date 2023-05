Al Bano | Captain Phillips o Tartarughe Ninja? La tv del 23 maggio

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 maggio 2023) Per la prima serata in tv, martedì 23su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Vivere non è un gioco da ragazzi”, con Stefano Fresi e Nicole Grimaudo, con la partecipazione di Claudio Bisio. Il gioco di mosse e contromosse delle varie forze in campo (ragazzi, genitori, scuola, polizia, criminali), genera una sorta di “epidemia di verità” che fa saltare maschere e uscire segreti. Lele, per amore di Serena decide di affrontare le proprie responsabilità e scopre il fine dell’ambiguo poliziotto che lo indaga. Ma l’amore per Serena ha un nuovo, imprevedibile ostacolo, e la minaccia dei criminali diventa una vera minaccia di morte. Tutti i personaggi sono così costretti a regolare i conti sospesi con gli altri e con sé stessi, affrontando dolorose ma necessarie trasformazioni o continuando a fuggire. Il finale però si apre alla speranza, la storia dimostra che ...