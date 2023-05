Al Bano blocca il traffico | clamoroso a Firenze | come lo beccano | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Alha compiuto 80 anni lo scorso 20 maggio, ma in pratica i festeggiamenti per il suo compleanno vanno avanti da tempo e non sono ancora finiti. Stasera, martedì 23 maggio, andrà in onda su Canale 5 l'evento che si è svolto all'Arena di Verona: il cantante di Cellino San Marco ha infatti dato vita a un grande concerto, con l'aiuto di tanti amici con cui ha condiviso pagine importanti della sua vita, non soltanto artistica. Nelle ultime ore Alè diventato virale per un fatto piuttosto curioso: è infatti stato notato mentre si mette in posa vicino ai binari del tram a. Una scena per certi versi esilarante, con un automobilista che hato ilper fermarsi a fotografarlo: l'uomo ha infatti notato subito il cappello bianco, che è un tratto distintivo inconfondibile ...