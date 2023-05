Al Bano 4 volte 20 | tutto quello che c’è da sapere sullo show

(Di martedì 23 maggio 2023) Al20: ospiti, scaletta, quante puntate e streaming Stasera, martedì 23 maggio 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda 420, il concerto di Al, in onda dall’Arena di Verona, che celebra gli 80 anni del cantante di Cellino San Marco. Loevento, prodotto da Arcobalenotre e ACproduction, è stato registrato nella serata di giovedì 18 maggio 2023 ed ha registrato il sold out: i biglietti sono finiti in poche settimane. Loripercorre la lunga carriera dell’artista attraverso i suoi successi a partire da ‘Nel sole’ a ‘Sharazan’, ‘Felicità’, ‘Nostalgia canaglia’, ‘È la mia vita’ sino a quelli più recenti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Ospiti Ma quali sono gli ospiti Alnel concerto evento 4 ...

Martedì 23 maggio alle 21.45 su Canale 5 arriva "Al20", un evento straordinario per festeggiare gli 80 anni dell'amatissimo cantautore pugliese. Una grande festa popolare, dal palco dell'Arena di Verona, che attraverso la musica ...Oggi, martedì 23 maggio in prima serata su Canale 5 , andrà in onda Al20 , un grande evento musicale dedicato al cantautore pugliese per festeggiare i suoi 80 anni. Sul palco dell'Arena di Verona insieme a lui ci saranno tanti grandi ospiti e amici che ...Prendiamoci le responsabilità', dice Alsu Liber o. 'Chi è stato il generale di questa armata ... Romina fumava quella robaccia anche quattroal giorno. E lo faceva da anni, ancor prima ...

Al Bano - 4 volte 20, stasera in tv: anticipazioni, scaletta, ospiti Today.it

Questa sera su Canale 5 andrà in onda “Al Bano 4 volte 20”, il concerto per gli 80 anni del cantante con una scaletta che vedrà alcune ...Martedì 23 maggio alle 21.45 su Canale 5 arriva “Al Bano 4 volte 20”, un evento straordinario per festeggiare gli 80 anni dell’amatissimo cantautore pugliese.