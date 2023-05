Al Bano 4 volte 20 | stasera su Canale 5 | un evento straordinario dedicato agli 80 anni del cantautore | tutti gli ospiti

(Di martedì 23 maggio 2023) Oggi, martedì 23 maggio in prima serata su5, andrà in onda Al20 , il grandealpugliese per festeggiare i suoi 80

Oggi, martedì 23 maggio in prima serata su Canale 5 , andrà in onda Al20 , un grande evento musicale dedicato al cantautore pugliese per festeggiare i suoi 80 anni. Sul palco dell'Arena di Verona insieme a lui ci saranno tanti grandi ospiti e amici che ...Prendiamoci le responsabilità', dice Alsu Liber o. 'Chi è stato il generale di questa armata ... Romina fumava quella robaccia anche quattroal giorno. E lo faceva da anni, ancor prima ...Martedì 23 maggio in prima serata su Canale 5 arriva 'Al20', un evento straordinario per festeggiare gli 80 anni dell'amatissimo cantautore pugliese. Sul palco dell'Arena di Verona insieme a lui ci saranno tanti grandi ospiti e amici che hanno ...

Al Bano - 4 volte 20, stasera in tv: anticipazioni, scaletta, ospiti Today.it

Oggi, martedì 23 maggio in prima serata su Canale 5, andrà in onda Al Bano 4 volte 20 , il grande evento dedicato al cantautore pugliese per festeggiare i suoi 80 anni.farà anche un regalo speciale ad Al Bano, Umberto Tozzi, I Ricchi e Poveri, Arisa e Iva Zanicchi. Al suo fianco anche Romina Power per celebrare l’unicità del sodalizio artistico che appartiene al ...