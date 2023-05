Al Bano - 4 volte 20 | stasera in tv | ospiti | scaletta e Romina Power

Oggi, martedì 23 maggio in prima serata su Canale 5 , andrà in onda Al20 , un grande evento musicale dedicato al cantautore pugliese per festeggiare i suoi 80 anni. Sul palco dell'Arena di Verona insieme a lui ci saranno tanti grandi ospiti e amici che ...Prendiamoci le responsabilità', dice Alsu Liber o. 'Chi è stato il generale di questa armata ... Romina fumava quella robaccia anche quattroal giorno. E lo faceva da anni, ancor prima ...Martedì 23 maggio in prima serata su Canale 5 arriva 'Al20', un evento straordinario per festeggiare gli 80 anni dell'amatissimo cantautore pugliese. Sul palco dell'Arena di Verona insieme a lui ci saranno tanti grandi ospiti e amici che hanno ...

Al Bano - 4 volte 20, stasera in tv: anticipazioni, scaletta, ospiti Today.it

Ancora una volta Romina Power è accanto ad Al Bano per la festa del suo compleanno, ed ecco cosa fa Loredana Lecciso ...Oggi, martedì 23 maggio in prima serata su Canale 5, andrà in onda Al Bano 4 volte 20 , il grande evento dedicato al cantautore pugliese per festeggiare i suoi 80 anni.