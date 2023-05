Al Bano - 4 volte 20 | stasera in tv | anticipazioni | scaletta | ospiti

Fiorello scatenato a Viva Rai 2!. Il conduttore ha infatti commentato le parole di Alche in una recente intervista ha parlato del suo rapporto con Romina Power. Il cantante di ...quattroal ..."Quella robaccia 4al giorno". Al, la verità sulla rottura con RominaINTRATTENIMENTO Su Canale 5 dalle 21.45 Al: 420 DOCUMENTARI Su Rai Storia dalle 22.10 Giovanni Falcone . C'era una volta Palermo. In occasione del trentunesimo avversario della morte del ...

Al Bano 4 Volte 20, quando va in onda, ospiti e anticipazioni del concerto all’Arena di Verona Canale Dieci

Oggi, martedì 23 maggio, arriva in prima serata su Canale 5 lo show Al Bano 4 volte 20, un imperdibile evento organizzato per festeggiare gli 80 anni dell’amatissimo cantautore pugliese. L'evento si ...Gianni Morandi, Renato Zero, Umberto Tozzi, la famiglia Carrisi (quasi) al completo e tanti altri ospiti in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni.