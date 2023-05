Affari Tuoi speciale Emilia Romagna | ospiti Vip per Amadeus e messa in onda

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 23 maggio 2023) Rai si è immediatamente attivata con la raccolta fondi «Un Aiuto per l'» per sostenere le persone e le comunitàno-romagnole colpite da alluvioni e frane nei giorni scorsi. Chiunque può versare utilizzando il seguente Iban, intestato a 'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'', IT69G0200802435000104428964, inserendo nella causale «Alluvione». La macchina della beneficenza si èin moto. C'è tutta l'intenzione nel mondo dello spettacolo di preparare qualcosa per dare tutto il proprio sostegno. Nelle ultime ore Laura Pausini ha annunciato un grande concerto che si chiamerà 'Mia' in programma il 5 agosto 2023 all'Autodromo Internazionale 'Enzo Dino ...