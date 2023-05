Adesso basta Ilary | Cristina Scuccia sbotta | rivelato il suo segreto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Alla fine lo ha ammesso.ha una relazione. Con una persona che resta nell'anonimato, ma di cui sta sentendo molto la mancanza all'Isola dei Famosi 2023. La confessione è emersa in una clip mostrata daBlasi, conduttrice del reality, che mostraintenta a parlare con Helena Prestes di questa persona che sta aspettando che l'ex-suora torni dall'Honduras. Non sappiamo se sia una donna oppure un uomo, perché lanon ne ha maiil genere, continuando a tenere vivo il mistero: “Questa persona è entrata in punta di piedi, senza giudicarmi per via del mio passato”, ha detto la, che ha ammesso di aver conosciuto il partner a Madrid, in Spagna. La popstar si è poi scusata con la mamma per non averle mai parlato di questa ...