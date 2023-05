Addio a Maria Giovanna Maglie | un caratteraccio dallo spirito libero

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 23 maggio 2023) Era una donna difficile, che “scompariva”,. Tagliava ponti con la stessa rapidità generosa con cui li costruiva. Veneziana di nascita e romanissima d’adozione, gavetta all'Unità come inviata in America Latina, corrispondente per il TG2 in anni d’oro e burrascosi, anni importanti anche al Foglio, infine libri magnifici come la biografia “non autorizzata” di Oriana Fallaci e Israele e l’America sempre appuntati al petto, come stellette di un generale sovietico. Aveva una scrittura pulita e popolare, forbita ma mai leziosa. E una femminilità vanitosa con cui aveva percorso il maschilista (anche quando si dice “progressista”) giornalismo italiano, mostrando gli artigli di quella virilità sorridente di cui solo lei era capace. Non perdeva mai il senso dell’umorismo e aveva una risata di pancia, ...