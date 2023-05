Accende un fumogeno al passaggio dei ciclisti sulla Boccola | denunciato un bergamasco

(Di martedì 23 maggio 2023) Bergamo. Lesioni, accensioni pericolose in luogo pubblico e violazione delle normativa sulle manifestazioni sportive. Sono questi i reati contestati a B.D., nato nel 1989, residente nella bergamasca, deferito all’Autorità Giudiziaria di Bergamo, che domenica (21 maggio), aldel Giro d’Italia, ha acceso une aggredito uno spettatore. I fatti si sono verificati intorno alle 17, all’arrivo dei primi, i fuggitivi: l’uomo ha acceso ile lo ha avvicinato pericolosamente verso gli atleti, per poi lanciarlo a terrasede stradale. Un altro spettatore lo ha redarguito per quanto stava facendo: B.D. ha reagito prima verbalmente, poi fisicamente, schiaffeggiandolo al viso. L’immediato intervento del personale della Polizia ...

... disputatosi in Chieti, lo scorso ottobre, un ultras della squadra ospite, mentre si trovava nella curva dello stadio "Angelini", dove vi erano circa 50 persone, accendeva unmettendo, in ...'Chiediamo a tutti gli organi di informazione di aiutarci a diffondere questo appello: non accendete fumogeni sui treni perché si rischia una strage! Infatti se siunsul treno ..."Non accendete fumogeni sui treni perché si rischia una strage! Infatti se siunsul treno scatta il sistema antincendio, si blocca il treno e quindi la linea, con gravi ripercussioni sulla circolazione e mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Cerchiamo di ...

Accende un fumogeno al passaggio del Giro d'Italia, Daspo per un 34enne Prima Treviglio

Inoltre, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Chieti avviava immediata istruttoria che sfociava, ritenendo la condotta del predetto ultras ...accendeva un fumogeno mettendo, in tal modo, in pericolo gli altri tifosi. L’autore di tale gesto è stato successivamente identificato, attraverso accurate e rapide attività d’indagini, condotte in ...