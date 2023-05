Abusa della nipotina mentre dorme | arrestato nonno-orco

(Di martedì 23 maggio 2023) Monza – I carabinieri di Bernareggio hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazionemisura cautelare in carcere nei confronti di un 67enne italiano ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale nei confrontinipote, minorenne. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Monza su richiesta del sostituto procuratorelocale ProcuraRepubblica. Le indagini coordinate dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo brianzolo sono scaturite a seguitodenuncia presentata a marzo scorso dalla madre di una adolescente. La donna riferiva che la figlia le aveva confidato che nel dicembre 2022,era a casa dei nonni, avrebbe ricevuto delle attenzioni particolari dal. Le indagini hanno consentito di appurare come l’uomo ...

L'ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Monza su richiesta del sostituto procuratoreProcuraRepubblica. Le indagini, coordinate dall'Autorità Giudiziaria di Monza, hanno ...L'odinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Monza su richiesta del sostituto procuratorelocale ProcuraRepubblica. Le indagini coordinate dall'Autorità Giudiziaria del capoluogo ...L'indagine dei militari, coordinati dalla procura di Monza, è nata dalla denuncia presentata dalla mammavittima lo scorso marzo. La donna aveva raccontato che la giovane le aveva confidato, un ...

Abusa della nipotina mentre dorme: nonno arrestato per violenza sessuale MilanoToday.it

Il Napoli batte anche l'Inter: in gol Anguissa, il capitano ed un Gaetano in lacrime. Spalletti, parole di addio a fine partita ...Gli abusi accertati, stando a quanto riportato da ‘TgCom24’, potrebbero essere solo la punta dell’iceberg. Per questo motivo, la Procura di Tivoli ha in programma una conferenza stampa per dare ...