Abodi | «Inter | Roma e Fiorentina? Tutto può succedere! In finale…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 maggio 2023) Il Ministro dello Sport,, si è espresso sulle tre finali europee conprotagoniste. Ottimismo e soddisfazione del politico TRE FINALI ? Il Ministro dello Sport, Andrea, a TGCOM 24 sulle finali di: «Una cosa da sottolineare perché quando succedono cose brutte, il sistema viene – anche giustamente perché si mette in questa condizione – criticato. Ma bisogna pure godersi i successi: in finale può succedere dima cinque squadre nelle varie semifinali significano una competitività ritrovata. Sarà poi la continuità di risultati a dare un giudizio definitivo quindi speriamo di confermarci in futuro».-News - Ultime notizie e calciomercato ...